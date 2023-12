Homem é preso transportando 28 kg de maconha no interior da Bahia | A TARDE

A Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga prendeu, na madrugada desta sexta-feira, 1º, um homem que transportava 28 kg de maconha através da BR-116.

O suspeito foi abordado no trecho do município de Uauá, na região norte do estado, durante um patrulhamento realizado pelos militares da Cipe Caatinga. Os policiais encontraram, no automóvel, quatro sacos de maconha, que somavam os 28 kg apreendidos.

O motorista do veículo, os sacos de maconha e o próprio carro foram encaminhados pelos policiais para a Delegacia de Juazeiro, que ficará responsável pela adoção das medidas cabíveis.