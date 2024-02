Homem é presos suspeito de estuprar três crianças no oeste da Bahia | A TARDE

Um homem suspeito de abusar de três crianças foi preso na terça-feira, 23, em Jaborandi, cidade no extremo oeste baiano. Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas era vizinha dele.

As investigações apontaram que as vítimas, de cinco e sete anos, eram abusadas na casa do homem. A polícia disse que, quando as vítimas iam pegar manga no quintal do suspeito, ele aproveitava o momento para oferecer dinheiro e doces à elas. Logo depois o homem praticava os abusos.

De acordo com a polícia, a apuração começou em dezembro de 2023, quando as professoras das crianças notaram mudanças no comportamento delas e denunciaram a suspeita. O homem foi submetido ao exame de lesão corporal e permanece à disposição da Justiça.