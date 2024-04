Homem encontrado morto com bilhete ao lado: "estuprador" | A TARDE

A polícia investiga o assassinato de um home que foi sequestrado na madrugada de domingo, 31, e teve o corpo localizado com um bilhete ao lado. O crime aconteceu no distrito de Barrolândia, no município de Belmonte, no sul da Bahia.



Cláudio Rocha dos Santos, de 34 anos, foi torturado e executado com diversos tiros em uma estrada vicinal, ao lado de uma plantação de eucalipto. Ao lado do corpo, a perícia encontrou um bilhete escrito à mão: “estuprador é sem ideia”.



Cláudio foi sequestrado quando estava caminhando com a companheira em direção à residência do casal. Pelo menos quatro homens desceram de um carro branco e o levaram.



A polícia investiga se o bilhete foi utilizado pelos assassinos para confundia a investigação para o verdadeiro motivo do crime, já que a vítima não possuía antecedentes criminais ou responde por crime de abuso sexual.



