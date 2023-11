Homem executa a ex-mulher e é linchado por moradores em Vera Cruz | A TARDE

Um homem matou a ex-companheira a tiros no meio do trabalho nesta terça-feira, 21, pela manhã, em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. A motivação do crime teria sido a não aceitação do suspeito em dividir bens após pedido de divórcio da mulher. Foi o terceiro feminicídio que registrado em Salvador e Região Metropolitana esta semana.

A vítima foi identificada como Maria José Vieira Pinto, 56 anos. Após atirar na companheira na região do tórax, o homem tentou fugir do local, na região da Gamelereira, foi contido populares que passavam pela região.

O homem foi preso em flagrante pelo feminicídio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do linchamento do homem, que foi espancado e ferido gravemente pela população.

Segundo a Polícia Civil, a arma do crime também foi apresentada na unidade policial e seguirá para a perícia. O homem seguirá custodiado à disposição do Poder Judiciário.