Homem grava momento em que executa jovem cigano na Bahia | A TARDE

Um vídeo mostra o momento em que o cigano Reinaldo Guilherme Fernandes Dourado, de 21 anos, é assassinado dentro de uma residência no bairro Santa Luzia, em Guanambi, sudoeste baiano. As imagens foram gravadas pelo suspeito de cometer o homicídio.

Na imagem, é possível ver o suspeito parando em frente à casa e pedindo informações ao suposto alvo do homicídio. Após ser atendido, o criminoso se afasta, mas, em seguida, retorna armado e invade o imóvel. Não é possível ver o momento em que o jovem é baleado, mas apenas os gritos de desespero dos familiares.

Reinaldo Guilherme foi atingido na cabeça e morreu no local do crime. O pai dele, Gerisvaldo Oliveira Dourado, de 47 anos, também foi assassinado no dia 31 de janeiro deste ano, em Palmas do Monte Alto, que também pertence à região sudoeste.