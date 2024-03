Homem morre afogado no Rio São Francisco | A TARDE

Um homem de 34 anos, identificado como Everton Alan Barros, morreu afogado no Rio São Francisco, no sábado, 24, na orla de Juazeiro, no norte da Bahia.

Everton estava se banhando no rio com a esposa e o filho, quando submergiu e não conseguiu retornar à superfície.

Em contato com o Portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros informou que a vítima foi resgatada e foram realizadas manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP).

O Samu foi acionado e atestou o óbito. O corpo foi deixado sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais.