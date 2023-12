Homem morre ao se desequilibrar de bicicleta e cair embaixo de ônibus | A TARDE

Um homem identificado como José da Hora, de 54 anos, morreu após se desequilibrar de uma bicicleta e cair embaixo de um ônibus escolar em São Desidério, no Extremo Oeste da Bahia, na manhã desta quinta-feira, 30. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento que acontece o acidente, próximo a Praça Juarez de Souza, no centro da cidade.

A vítima descia por uma rua quando se desequilibrou ao colidir em uma caminhonete estacionada e caiu embaixo do ônibus que vinha em sentido contrário. Depois do impacto, o homem morreu.

O corpo da vítima foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras, na mesma região, e foi liberado no final da tarde. A prefeitura de São Desidério aguarda o fim do inquérito para tomar as medidas cabíveis.

Veja o vídeo:

Reprodução | Twitter