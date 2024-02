Homem morre após batida entre dois carros e uma van na BR-263 | A TARDE

Um homem morreu após uma batida entre dois carros e uma van, na noite de quinta-feira, 15, na BR-263, próximo a entrada do povoado do Batuque, entre o município e Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi identificada como Roberval França Silva, de 48 anos, conhecido como "Binho". Ele era servidor público da cidade de Belo Campo, onde trabalhava como motorista e prestador de serviço da Secretaria de Saúde.

Roberval dirigia um dos carros envolvidos no acidente e estava com a esposa e o filho de 10 anos, que tiveram escoriações pelo corpo. O corpo dele ficou preso às ferragens e foi removido por equipes do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista.

A prefeitura de Belo Campo emitiu uma nota de pesar lamentando o ocorrido e prestando condolências aos familiares e amigos do servidor. O município decretou luto oficial de um dia.