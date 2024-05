Homem morre após colisão entre carro e caminhão na BA 375 | A TARDE

Um homem morreu e outro ficou ferido após uma colisão entre um caminhão e um carro de passeio na manhã da quarta-feira, 24, na BA 375, KM 31, localizada no Caldeirão Grande, Capim Grosso.

O condutor do Fiat Palio, identificado como José Manuel Lacerda Filho ficou preso às ferragens e morreu no local. O motorista do caminhão teve leve escoriações e foi socorrido antes da chegada da SAMU, para o Hospital de Capim Grosso.

A ocorrência foi registrada no 9º Batalhão de Bombeiros Militar da Bahia (BBM)/ 2CIABM Jacobina (BA).