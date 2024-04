Homem morre após moto que ele pilotava bater em muro | A TARDE

Uma fatalidade tingiu de luto a manhã deste sábado, 13, em Jacobina. O jovem Jonatas Lacerda Lima perdeu a vida em um trágico acidente de moto, no Bairro da Caeira, em Jacobina, no Norte baiano.

Segundo informações preliminares, Jonatas pilotava sua moto Honda 150Cc em alta velocidade quando, ao tentar fazer uma curva em uma ladeira entre os bairros da Missão e Caeira, perdeu o controle do veículo e colidiu com a parede de uma casa. O impacto foi violento e o jovem não resistiu aos ferimentos, falecendo no local.

A Guarda Municipal e o Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) se dirigiram ao local para organizar o trânsito e auxiliar na perícia. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e removeu o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML).

As causas exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. No entanto, a alta velocidade e a falta de controle do veículo são apontadas como possíveis fatores que contribuíram para a tragédia.