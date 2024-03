Homem morre após receber descarga elétrica no interior da Bahia | A TARDE

Um homem identificado como Getúlio Rios Silva, de 31 anos, morreu após receber uma descarga elétrica enquanto trabalhava no telhado da sede da Prefeitura de Araci, município da Bahia, nesta terça-feira, 22. Conhecido como “Get” entre amigos íntimos, ele nasceu em Retirolândia, a cerca de 235 km de Salvador.

Em contato com o Portal A TARDE, populares informaram que Getúlio estava colocando a fachada da Prefeitura, quando encostou em um fio de alta tensão e recebeu a descarga elétrica.

Além desse caso, uma idosa identificada como Terezinha de Oliveira Fernandes, de 69 anos, morreu, também com descarga elétrica, na quarta-feira, 21, na cidade de Casa Nova, no norte da Bahia.

Terezinha tinha saído de casa para pegar água na cisterna, localizada no quintal do imóvel, na comunidade do Sítio Pequeno.