Homem morre após ser soterrado em área de garimpo na Bahia | A TARDE

Um homem morreu após ser soterrado em uma área de garimpo, na terça-feira, 23, no povoado de Várzea da Pedra, zona rural de Santaluz, a cerca de 275 km de Salvador. A vítima foi identificada como Caíke Barreto Souza, de 29 anos.

De acordo com a Polícia Civil, informações iniciais apontam que a vítima trabalhava no local. As investigações indicam o caso como acidente, mas ainda não há informações sobre as causas do ocorrido.

A vítima estava em um buraco com cerca de 30 metros de profundidade. Caíke foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As guias de remoção e periciais foram expedidas. O caso foi registrado na Delegacia de Santaluz.