Homem morre e outro fica ferido após suposta luta corporal e tiros | A TARDE

Um homem foi encontrado morto e outro com ferimento de disparo de arma de fogo após relatos de tiroteio, em Vitória da Conquista. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira, 12, na localidade conhecida como Vila Serrana.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes da 78ª CIPM foram acionados para averiguar a denúncias de tiros. No local, eles encontraram dois homens com marcas de ferimentos, sendo que um deles não havia resistido e morrido no local.

Aos policiais, o indivíduo ferido contou que eles entrarem em luta corporal. No local foram apreendidos um revólver calibre .32 e duas porções de maconha.

Após atendimento médico em uma unidade de saúde da região, o suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Disep, onde a ocorrência foi registrada. As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil.