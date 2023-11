Homem morre em acidente após aparecer dirigindo com copo de cerveja | A TARDE

Um vídeo que circula em redes sociais mostra um homem dirigindo um carro com um copo de cerveja na mão, momentos antes de morrer em um acidente na tarde de domingo, 22, na BA-986, no distrito de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, extremo Sul da Bahia.

Nas imagens, Erique Ribeiro dos Anjos, de 28 anos, sai com o carro após conversar com um grupo de pessoas no acostamento. O passageiro, Sérgio Oliveira Candial, de 43 anos, também aparece com um copo de bebida.

De acordo com o Radar, o momento de euforia foi interrompido na mesma rodovia, quando o veículo conduzido por Erique colidiu de frente com outro carro. Ele morreu no local, mas o amigo foi resgatado das ferragens.



No outro carro, havia sete pessoas, incluindo uma criança de sete anos. A maioria da mesma família. Todos os feridos foram atendidos no hospital. A polícia encontrou uma lata de cerveja e outra de energético no veículo de Erique. Ele morava em Arraial d’Ajuda, onde também trabalhava em uma vidraçaria.