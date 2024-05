Homem morre engasgado com pedaço de carne no interior da Bahia | A TARDE

Alalande Costa Santa Quiteria, de 68 anos, morreu após se engasgar com um pedaço de carne enquanto jantava na madrugada desta segunda-feira, 20, no bairro de Tomba, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil da Bahia informou que o corpo do homem foi encontrado no sofá da residência dele.

De acordo com familiares, o homem ingeria bebida alcoólica durante a refeição e se engasgou com o alimento. Foram expedidas guias periciais e de remoção do corpo. A 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana) investiga o caso.

