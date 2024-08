Homem parte para cima de idosos após surto psicótico na Bahia; assista

Idosos feridos teriam 82, 78 e 75 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem, que não teve a identidade revelada, agrediu cinco pessoas, sendo três idosos, na tarde da última terça-feira, 6, na cidade de Serrinha, que fica região sisaleira do estado da Bahia.

Informações preliminares apontam que o indivíduo teria sofrido de um "surto psiquiátrico". Câmeras de segurança presentes dentro de um estabelecimento comercial no bairro Cruzeiro mostraram parte da situação.

O suspeito está com uma camisa preta e parte para cima de um homem que está no balcão da loja. Uma pessoa no local tenta defender a vítima e pega um objeto para atacar o agressor. Os idosos feridos teriam 82, 78 e 75 anos.

Em nota encaminhada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar (PM-BA) informou que foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, constatou o fato. Junto com profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), eles trabalharam para conter o indivíduo.

Vizinhos afirmam que o homem mora sozinho e têm solicitado seu internamento compulsório, já que existem vários boletins de ocorrência contra ele registrados na delegacia.

Após ser contido por populares, agentes da PM e do Samu, o homem foi sedado e encaminhado para um hospital da região. Não houve mais informações sobre o indivíduo.

Assista: