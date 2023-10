Homem ‘pega’ carro do tio e acaba preso por receptação na Bahia | A TARDE

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta segunda-feira, 9, na BR 116, em trecho do município de Vitória da Conquista, na Bahia, por estar dirigindo um carro com ‘queixa’ de furto. O veículo, modelo Hyundai/HB20, pertencia ao tio do condutor, que disse utilizar o carro emprestado para ir em um mercado da cidade.

De acordo com a PRF, durante a vistoria no automóvel, os policias constataram que as placas eram clonadas de outro veículo com as mesmas características. Foi verificado também que os caracteres do carro estavam adulterados, ´para tentar encobertar a origem ilícita, já que o veículo original possuía ‘queixa’ de crime registrada em janeiro de 2021, na cidade de Jacareí, em São Paulo.

Diante dos fatos e configurado o crime de receptação (art. 180 do CP), a PRF deu voz de prisão ao motorista e apresentou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante.