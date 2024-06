Homem que jogou água fervente na companheira é preso

Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva em Caravelas, no extremo sul do estado - Foto: Ilustrativa: Ascom-PC

A Polícia Civil da Bahia prendeu na manhã desta segunda-feira, 10, em Caravelas, no interior da Bahia, um homem suspeito de jogar água fervente na companheira. O homem de 43 anos foi capturado na Avenida Sócrates Ramos, no bairro São Judas Tadeu.

O suspeito estava foragido desde junho de 2023, quando jogou água fervente no rosto e no corpo de sua companheira. Assim que tomou conhecimento do caso, a Polícia Civil solicitou um mandado de prisão pelo crime de lesão corporal grave no contexto de violência doméstica contra a mulher, que foi prontamente atendido pela Vara de Jurisdição Plena de Caravelas.

A prisão foi comunicada ao Poder Judiciário, e o homem está agora custodiado na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas.