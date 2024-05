Homem que lucrou R$ 100 mil após extorquir pedófilos é preso na BA | A TARDE

Um homem foi preso em flagrante na cidade de Jequié, no interior da Bahia, após ser flagrado com material pornográfico infantil armazenado no aparelho celular. A ação aconteceu nesta terça-feira, 21, durante a Operação Bad Vibes III que combate o abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Em depoimento, o suspeito negou o uso e compartilhamento do material. Ele revelou que buscava na internete grupo de pedófilos e com as identidades dos criminosos, utiliza as informações obtidas para chantagear e extorquir. Nos últimos seis meses ele já teria conseguido lucrar mais de R$ 100 mil com a prática criminosa.

De acordo com o delegado de Jequié, Nadson Pelegrini, o homem utilizava perfis falsos nas redes sociais para iniciar uma conversa com os abusadores. Após conquistar a confiança, ele pedia material de pornografia infantil e quando recebia as fotos e os vídeos, o suspeito passava a fazer as ameaças. "O preso admitiu que em alguns desses casos, mesmo a pessoa realizando os pagamentos exigidos, ele divulgada o conteúdo para a família do pedófilo", disse o delegado.

"No material apreendido há uma extensa listagem dos pedófilos (brasileiros e estrangeiros) que armazenam e disponibilizam entre si o conteúdo criminoso, sendo que tal lista certamente contribuirá no futuro desenvolvimento da investigação", informou o delegado.

Operação Bad Vibes

A Operação Bad Vibes faz parte da mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Secretaria Nacional de Segurança Pública com o objetivo de investigar e prender pessoas que cometem crimes por meio de uma plataforma de mensagem.

A ação iniciou em outubro de 2023 e já se encontra na terceira fase. Em outubro de 2023, foi deflagrada a primeira fase da operação, resultando no cumprimento de 36 mandados de busca e apreensão e 22 prisões, com a participação de 12 unidades da federação.

Em dezembro desse mesmo ano, foi desencadeada a segunda fase da operação, no estado de Minas Gerais, com o cumprimento de mais 15 mandados de busca e apreensão e 2 prisões em flagrante.

