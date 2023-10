Homem que matou amigo de infância é preso em Feira | A TARDE

Investigadores da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 47 anos, apontado como autor da morte de Roberto Teles da Mangabeira. De acordo com o delegado Yves Correia, o investigado escondeu o corpo debaixo do sofá de sua casa, onde matou o amigo de infância e escondeu no dia seguinte em via pública. A motivação ainda será esclarecida.

O suspeito foi localizado no bairro Queimadinha e confessou o crime, que ocorreu no dia 31 de julho, na Mangabeira. “A vítima, amigo de infância do autor, foi agredida com uma barra de ferro, amarrada, amordaçada e teve o rosto coberto por sacos plásticos, vindo a morrer por asfixia”, explicou o coordenador da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira).



Com o cumprimento da ordem judicial, o homem foi submetido ao exame de lesão corporal e encaminhado para o Presídio Regional de Feira de Santana, onde permanece à disposição da Justiça.