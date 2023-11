Homem que matou amigo em briga por dose de cachaça é preso em Feira | A TARDE

Um homem de 48 anos foi preso, na tarde de terça-feira, 7, pelo homicídio de Paulo Marcos Souza de Jesus, ocorrido no dia 27 de outubro, no bairro Cidade Nova, em Feira de Santana, a 100 km de Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, equipes da Delegacia de Homicídios do município apuraram que o responsável pela morte foi um amigo da vítima, com quem havia brigado por uma dose de cachaça no dia anterior.

Conforme a investigação do caso, o autor pediu a Paulo Marcos, que segurava uma garrafa de cachaça, uma dose da bebida. A negativa gerou uma discussão, que, por sua vez, culminou em um tapa desferido pela vítima no suspeito.

"Ele foi até sua residência e, horas depois, retornou com uma peixeira escondida sob as vestes. Em seguida, aguardou a vítima dormir e, sem chance de defesa, cravou a arma no peito de Paulo", afirmou o titular da DH de Feira, delegado Gustavo Coutinho.

Ao localizarem o suspeito, as equipes conduziram-no para a unidade especializada, onde cumpriram o mandado de prisão. Ele passou pelos exames de lesões corporais de praxe e será transferido para o Presídio Regional de Feira de Santana.