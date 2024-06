Homem que matou mulher enforcada é condenado a 28 anos de prisão | A TARDE

Foi condenador em 28 anos de prisão, o homem que matou a mulher enforcada, dentro de casa, na cidade de Aratu, a 566 km de Salvador, em 2020.

Edvaldo Nascimento Porto usou uma corda para asfixiar Celia Neris de Souza, com quem tinha um relacionamento. Testemunhas relataram que o casal tinha uma relação conturbada e marcada por um histórico de violência doméstica.

Ainda de acordo com os depoimentos, o réu tinha ameaçado a vítima diversas vezes. O casal estava junto há mais de seis anos e tinha um filho, de 3 anos na época, que presenciou a morte da mãe.

A acusação foi sustentada no Júri pela promotora Daniela de Almeida. Na sentença, o juiz Genivaldo Alves Guimarães determinou que o réu cumpra a pena em regime fechado.

Relembre o caso

Célia Neris de Souza, de 43 anos, foi encontrada com marcas de estrangulamento e uma corda no pescoço, dentro de casa, no bairro de Santa Luzia, na madrugada do dia 26 de setembro de 2020.

