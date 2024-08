Homem que rasgou o rosto da 'ex' tem prisão mantida

- Foto: Reprodução

O homem que rasgou o rosto da ex-companheira com um golpe de facão teve a prisão preventiva mantida, após audiência de custódia, na manhã desta sexta-feira, 2. Um vídeo enviado ao Portal A TARDE, mostra o momento em que Jusival de Jesus Ferreira segue para a prisão, acompanhado por policiais civis da 21ª Delegacia Territorial - São Franciso do Conde.

Ele foi capturado na quinta-feira, 1º. O crime foi cometido no último domingo, 28, no distrito de Jabequara, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A vítima, identificada como Flávia de Jesus Silva Menezes, já passou por seis cirurgias após. Segundo informações obtidas pela reportagem, o homem atacou a 'ex' quando ela estava na porta de casa. Inicialmente, ele golpeou a mulher no rosto. A vítima foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE) e recebeu atendimento hospitalar, e apesar dos ferimentos graves, está estável.

Jusival foi localizado e preso na quinta-feira, 2, na casa da mãe e conduzido à Delegacia, onde foi autuado, e teve sua prisão preventiva requerida pela Autoridade Policial. O caso está sendo investigado pela 21ª DT - São Franciso do Conde.

A vítima havia terminado com o agressor há oito meses, após um relacionamento que durou quatro anos. A audiência de custódia acontece ainda nesta sexta, 2.