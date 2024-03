Homem sofre grave acidente e tenta sair do local em mototáxi; assista | A TARDE

Câmeras de segurança flagraram o momento de um forte acidente no centro de Eunápolis, sul da Bahia. As imagens mostram um dos condutores perdendo o controle do veículo em uma curva, na Rua 5 de Novembro, subindo o meio fio e capotando. O caso aconteceu na quinta-feira, 22.



Após o acidente, o homem saiu do veículo aparentemente atordoado e com ferimentos na cabela. Ele chegou a pedir um mototáxi, mas, ao perceber que o homem estava ensaguentado, seguiu adiante e cancelou a corrida.

Policiais militares foram acionados e o caminharam o Hospital Regional, porém, antes mesmo de ser atendido, ele saiu da unidade.

Veja o vídeo

Reprodução