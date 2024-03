Homem suspeito de estuprar criança de 5 anos é preso na Bahia | A TARDE

Um homem suspeito de cometer crimes sexuais foi preso na segunda-feira, 26, na cidade de Itamaraju, na Bahia. Ele é acusado de crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos, no município de Santa Juliana, em Minas Gerais.

Segundo as informações da Polícia Civil, o mandado de prisão foi cumprido após ele se apresentar na companhia de advogado na Delegacia Territorial (DT) de Itamaraju.

Leia mais:

>> Mulher deixa a família no Pará para ser morta pelo marido em Salvador

De acordo com as investigações, o homem também cometeu o mesmo crime contra duas vítimas da mesma família em Itamaraju no ano de 2018. A idade das vítimas não foi revelada. Na época, elas foram ameaçadas de morte. Um inquérito policial para a apuração de todos os casos foi instaurado pela Delegacia Territorial de Itamaraju.

O preso passou por exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e seguirá preso à disposição do Poder Judiciário.