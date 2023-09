Homem suspeito de matar cabo eleitoral em Ibotirama é preso

Um homem foi preso em Salvador neste domingo, 3, suspeito de participação no assassinato de um cabo eleitoral na cidade de Ibotirama, no Vale do São Francisco, em julho de 2022.

Identificado como Thiago França de Oliveira, ele é apontado pelo Ministério Público da Bahia como participante do assassinato de Marcello Leite Fernandes.

Thiago estava foragido desde que foi deflagrada a Operação Petúnia, que cumpriu dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão em Ibotirama, vale do São Francisco, e em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Na ocasião, um policial e o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Jean Charles Alexandre (PSB), foram presos.

Marcello foi morto a tiros dentro do próprio carro após ser abordado por dois homens que estavam em uma moto e teria sido morto por desavenças políticas com os investigados.

De acordo com o Ministério Público do Estado, Thiago foi foi conduzido à sede da Polícia Interestadual (Polinter) e está à disposição da Justiça para que tenha sua transferência para o sistema penintenciário concluída.