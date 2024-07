Homem suspeito pela morte parecida de duas pessoas é preso

Polícia Civil investiga o caso - Foto: Divulgação | Ascom SSP

Um homem suspeito pela morte de duas pessoas em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, foi preso nesta quarta-feira, 10. O suspeito já tinha mandado de prisão em aberto. As ordens judiciais foram cumpridas por equipes da Delegacia de Homicídios do município.

Marcelo Sena Moraes Filho e Camila Vitória Duarte Conceição da Silva foram mortos em janeiro deste ano. Marcelo foi morto a tiros em via pública no bairro Conceição, em 23 de janeiro.

Camila também foi vítima de disparos de arma de fogo, no mesmo bairro, três dias antes. Os dois crimes foram praticados por homens, que estavam a bordo de um veículo, segundo a Polícia Civil.

A Polícia Civil informou que as mortes têm relação com a disputa de grupos criminosos pelo tráfico de drogas. O suspeito foi submetido aos exames de lesões e permanece à disposição do Poder Judiciário.