Homem tenta desmontar arma de fogo e atira em si mesmo | A TARDE

Um homem sofreu um disparo acidental da própria arma, no município de Uauá, no interior da Bahia. De acordo com informações da Polícia Militar, o responsável estaria desmontando a arma de fogo quando acidentalmente ela veio a disparar.

Os policiais militares apreenderam o armamento na residência do indivíduo. O material foi apresentado à delegacia de polícia para adoção das medidas cabíveis à polícia judiciária.

Somente na área de cobertura da 45ª CIPM/CURAÇÁ, comandada pelo Major PM Leonel, subordinada ao Comando de Policiamento da Região Norte (CPR-N), comandado pelo Coronel PM Wildon, foram apreendidas, no ano de 2024, 43 (quarenta e três) armas de fogo.

