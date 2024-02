Homem tenta separar briga entre irmãos e termina sendo baleado | A TARDE

Um homem de 59 anos foi baleado no braço quando tentava separar a briga entre dois irmãos na Bahia. A tentativa de homicídio, foi registrado na tarde de terça-feira, 23, em uma fazenda na região de Itaporanga, zona rural de Porto Seguro, no extremo sul do estado.

De acordo com o Radar News, a vítima foi atingida por um disparo de espingarda efetuado por um jovem de 20 anos, que fugiu do local e ainda não foi encontrado pela polícia. Segundo o homem baleado, ele estava tentando separar uma briga entre o suspeito e o irmão dele quando foi atingido pelo disparo.

A vítima, socorrida e levada a emergência do Hospital Luís Eduardo Magalhães, encontra-se em estado estável, mas continua internada. A Polícia Civil está investigando o caso e em busca do suspeito.