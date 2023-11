Homem transporta pássaros e é autuado por crime ambiental na BR 116 | A TARDE

Policiais rodoviários federais resgataram dois pássaros silvestres, no Km 830 da Br 116, trecho do município de Vitória da Conquista (BA), região sudoeste da Bahia. O transporte ilegal foi flagrado após a PRF abordar um ônibus de turismo, na última segunda-feira.

As aves silvestres estavam aprisionadas em uma gaiola e cobertas com uma mochila. Os pássaros resgatados são da espécie conhecida popularmente por coleirinha.

O responsável pelo transporte dos animais foi identificado e não apresentou documentação emitida por órgãos ambientais. Questionado, ele informou que estava levando as aves, a pedido do cunhado, para uma cidade do estado da Paraíba.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e o passageiro de 29 anos responderá na Justiça por crime contra o meio ambiente previsto na Lei 9.605/98.

Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental local, onde receberão os primeiros cuidados para depois serem devolvidos a natureza.