Homens com passagens são presos com armas e carro roubado na BR-324 | A TARDE

Policiais Rodoviários Federais apreenderam duas armas de fogo, uma porção de maconha e recuperaram um automóvel roubado no trecho do município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Dois homens foram presos.

De acordo com a PRF, uma equipe fiscalizava na altura do quilômetro 604 da rodovia, quando deu ordem de parada a um veículo Renault/Sandero, com 03 ocupantes. Foi realizada uma vistoria no carro e descoberto que o automóvel foi roubado em agosto de 2023.



Na ação também foram apreendidos um revólver cal. 38, uma garrucha cal. 22 e mais uma porção de maconha. Após pesquisa no sistema de dados dos órgãos de segurança, os policiais descobriram também que os dois homens já possuem ficha criminal e responsáveis por um assalto cometido a um estabelecimento comercial na cidade de Tanquinho.



A dupla foi presa em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, porte de drogas e roubo. A abordagem ocorreu na noite de terça-feira, 17.