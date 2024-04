Homens fogem pelo telhado, mas polícia encontra armas em casarão | A TARDE

A polícia conseguiu apreender armas e drogas que estavam escondidas em um casarão no Pelourinho, bairro turístico do Centro Histórico de Salvador. Durante as investigações, os agentes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), descobriram que um imóvel estava sendo utilizado como depósito e ponto de venda de drogas por traficantes de uma facção criminosa.



Na chegada dos policiais, os criminosos conseguiram fugir pelo telhado em direção a um matagal próximo. No local foram apreendidos mais de 30 quilos de entorpecentes, entre cocaína, maconha e pedras de crack, além de duas armas de calibre 12, um simulacro de pistola, balanças e cinco balaclavas - touca utilizada por criminosos para não serem identificados.



Todo material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para perícia. Além da Deltur, a ação contou com o apoio do Serviço de Investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC)). As investigações seguem para identificar e localizar os envolvidos na ação criminosa.





Divulgação SSP/BA