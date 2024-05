Homens invadem hospital e matam paciente a tiros no sudoeste da Bahia | A TARDE

O Hospital Municipal de Brumado, no sudoeste da Bahia, viveu momentos de pânico na manhã deste domingo, 28. Isso porque dois homens entraram na unidade de saúde e dispararam contra um paciente que estava internado.

De acordo com o portal Achei Sudoeste, funcionários contara que a dupla chegou em uma moto com armas escondidas, em busca de um paciente que estava internado. O alvo foi localizado e alvejado com tiros. A situação causou um grande pânico. Profissionais da unidade se trancaram em diversos setores com medo dos criminosos.

Os homens fugiram após cometer o crime e ainda não foram localizados pela polícia. O 24º Batalhão de Polícia Militar, foi acionado e realiza rondas em buscas dos suspeitos. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Brumado.