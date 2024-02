Homens que planejavam atacar carro-forte morrem em operação na Bahia | A TARDE

Dois homens morreram em uma operação policial que apurava o planejamento de ataque a carro-forte no sertão nordestino ser interrompido por uma operação força tarefa entre as polícias dos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco e Ceará. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira, 2, no município de Paulo Afonso, na Bahia.

Equipes da Bahia (PM e FICCO), de Sergipe (PM), de Pernambuco (PM) e do CE (FICCO) receberam a denúncia da presença de dois traficantes na região. Segundo informações da polícia, a dupla, que possuía plantações de maconha na cidade de Triunfo (PE), passou os últimos 15 dias na divisa da Bahia com Sergipe, avaliando as rotas utilizadas por transportadoras de valores.

Os traficantes foram avistados na BA-210, na região de Paulo Afonso. Na tentativa de prisão houve confronto e os criminosos acabaram feridos. Eles foram socorridos, mas não resistiram.

Com eles foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e munições. As Forças de Segurança seguem na região procurando comparsas da dupla.