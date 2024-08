Homens são presos por suspeita de furtar crânio humano na Bahia

- Foto: Divulgação/CIPPA Porto Seguro

Três homens foram presos durante uma operação conjunta entre a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental de Porto Seguro e peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, no sul da Bahia, suspeitos de furtar a sede do DPT. A prisão aconteceu na última quinta-feira, 8.

A ação aconteceu em um galpão ao lado do orgão. Os suspeitos foram encontrados com um bebedouro, material odontológico e um crânio humano.

De acordo com a Polícia Militar, um dos homens admitiu ter roubado uma CPU e um monitor. Ele revelou que a CPU foi vendida por R$ 10 a um receptador, que também foi detido durante as operações. Todos os envolvidos, juntamente com o material apreendido, foram levados para a Delegacia Territorial de Ilhéus.