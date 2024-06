Homens são presos suspeitos de torturar e roubar empresário | A TARDE

A Polícia realizou a prisão de três homens suspeitos de torturar e roubar um empresário na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia. Segundo as investigações, a vítima teve a casa invadida no bairro Feira 10, na terça-feira, 10, e foi forçado a mostrar o local do cofre.

Após agredir a vítima, os suspeitos roubaram dinheiro, cheques, um carro, celulares, relógios e uma televisão. O empresário está internado em um hospital de Feira de Santana. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Os suspeitos foram presos horas após o crime, durante uma operação que envolveu equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Batalhão da Polícia Militar e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) de Feira de Santana.

Policiais da PRF cercaram os veículos, um dos motoristas suspeitos tentou fugir por uma área de matagal, perdeu o controle da direção do carro, que capotou. O condutor foi detido.

Em seguida, o segundo carro foi interceptado. Nele estavam os outros dois homens. A dupla estava com um revólver, seis celulares e uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi revelado.

O trio deve passar por audiência de custódia nesta quarta. 29. Eles foram autuados por latrocínio tentado.

Publicações relacionadas