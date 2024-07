Homens são sequestrados e torturados no interior da Bahia

Sequestro ocorreu no município de Camamu - Foto: Sequestro ocorreu no município de Camamu

Dois jovens foram sequestrados e torturados por criminosos no município de Camamu, na Bahia. O caso ocorreu na última segunda-feira, 1º, mas veio à tona na imprensa local na quarta-feira, 4.

De acordo com o site Verdinho Itabuna, os homens estavam a caminho de Camamu para resolver um problema relacionado a um carro que um deles havia comprado de uma pessoa da região. Durante o percurso, próximo à comunidade de Orojó, eles foram interceptados pelos criminosos e levados a um local deserto.

Os sequestradores exigiram dinheiro das famílias das vítimas enquanto as torturavam. De acordo com o site, vídeos das agressões foram enviados para amigos e familiares, pressionando pelo pagamento do resgate.

Após o pagamento do valor exigido, os jovens foram libertados. Eles foram levados ao pronto-socorro do hospital de Ubaitaba e, posteriormente, transferidos para o Hospital de Base em Itabuna.

De acordo com informações de amigos, uma das vítimas permanece internada, enquanto a polícia investiga o caso. O Portal MASSA! entrou em contato com a Polícia Civil da Bahia para saber mais informações sobre o caso. Em resposta, o órgão informou que não localizou a ocorrência em seu sistema.