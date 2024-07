Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-324

Dermival de Jesus Souza Filho morreu no local - Foto: Reprodução

Um homem, de 43 anos, identificado como Dermival de Jesus Souza Filho, morreu no final da tarde de quarta-feira, 3, após sofrer um acidente de trânsito na BR-324, próximo à entrada do distrito de Humildes, que pertece a cidade de Feira de Santana (BA), quando foi atingido por um caminhão.

Informações iniciais dão conta que o caminhão atropelou o motociclista e ele foi atingido na cabeça.

O condutor do caminhão não foi encontrado no local do acidente. As circunstâncias e as causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil.