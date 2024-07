Hospital descartou envenenamento de turista por picada de aranha

Turista foi identificado como Cid Penha, de 65 anos, morador de Santos-SP - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O turista paulista de 65 anos que morreu com suspeita ter sido picada por uma aranha em Morro de São Paulo, no último domingo, 14, foi socorrido para a Santa Casa de Valença, após receber os primeiros atendimentos em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região.

Em contato com a reportagem do Portal A TARDE, a Santa Casa relatou todo o processo de atendimento realizado com a vítima, identificada posteriormente como Cid Penha. Ele deu entrada na respectiva unidade de saúde no final da manhã da última quarta, 10, após ter sido picado no dia anterior.

Leia mais

Turista morto após suposta picada estudava medicina aos 65 anos

Bióloga avalia se turista morreu por aranha com picada necrosante



De acordo com a Santa Casa, o Centro de Informações Anti-Envenenamento da Bahia (Ciave) foi acionado e indicou ser "improvável tratar-se de um acidente aracnídeo por aranha marrom, devido à sua raridade na região e considerando ainda que o paciente e seus acompanhantes não tinham certeza na indicação do animal".

A Santa Casa ressaltou ainda que a mesma informação passada pelo Ciave havia sido transmitida anteriormente para os profissionais de saúde que atenderam o paciente em Morro de São Paulo.

Por conta das orientações, a Santa Casa descartou o envenenamento e continuou dando suporte clínico. "Por ser cardiopata e ter plano de saúde, foi buscada a transferência para o Incar, em Santo Antônio de Jesus, para continuidade do tratamento. Ressaltamos ainda que ele estava consciente e apenas com queixa de dor na perna", completou.