Hospital Geral de Itaparica passará por reforma de R$ 8,3 milhões | A TARDE

O Hospital Geral de Itaparica (HGI) será completamente reformado. A ordem de serviço para as obras foi assinada nesta quarta-feira, 25, pelo governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado pela secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, durante as comemorações dos 192 anos de emancipação do município. Serão investidos cerca de R$ 8,3 milhões para a reestruturação da unidade, além de ampliação de áreas do abrigo de resíduos, central de gases e subestação abrigada.

O governador Jerônimo Rodrigues adiantou que este é um primeiro investimento. "Modernizaremos o hospital. A Ilha merece todo o zelo e cuidado. Essa é uma ação importante para a saúde da população", afirmou.

Com as intervenções, as enfermarias do HGI serão readequadas dando maior conforto aos pacientes, melhorando a assistência. As redes de gases, elétrica e hidráulica também serão renovadas, aumentando a segurança para o funcionamento da unidade. Segundo a secretária da Saúde do Estado, a reforma contemplará ainda diversas outras áreas como o centro cirúrgico, a central de material esterilizado, o almoxarifado e áreas de apoio.

"Essa é mais uma importante ação do Governo do Estado para a regionalização da saúde. É uma obra de mais de R$ 8 milhões que compreende a reforma, requalificação e ampliação das áreas de apoio do Hospital Geral de Itaparica. É uma intervenção importante, inclusive para a reestruturação de uma possível ampliação futura de leitos da parte assistencial. Todos os municípios da região serão beneficiados com mais essa obra", explicou Santana.

O HGI oferta atendimento em urgência e emergência clínica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica, traumato - ortopédica e em saúde mental. Dispondo de 52 leitos, o hospital também tem serviço de internação hospitalar nas especialidades de clínica médica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica; atendimento ambulatorial mediante oferta de consultas especializadas e cirurgias ambulatoriais; procedimentos de diagnose e terapias e demais serviços de apoio assistencial e administrativo.