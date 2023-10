Hospital Geral recebe mais 30 leitos de enfermaria ortopédica | A TARDE

O Hospital Geral de Gunambo (HGG) recebeu mais 30 leitos de enfermaria ortopédica. A entrega da ampliação foi feita pelo governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado da secretária da saúde, Roberta Santana

Foi investido R$ 1,5 milhão entre execução de obras e aquisição equipamentos por meio da Secretaria da Saúde (Sesab). Com a entrega, o HGG passará a funcionar com 205 leitos.

“Estamos ampliando e preparando a rede em todo o estado, com novos hospitais e ampliações, como o Hospital Costa das Baleias e os que já iniciamos em Jacobina e Alagoinhas. Esta ampliação é mais uma das ações para a melhoria da regionalização da saúde na Bahia”, afirmou o governador.

A secretária de saúde, Roberta Santana, explicou de que forma os novos leitos vão reforçar o atendimento no HGG. “A ampliação se dá em leitos de ortopedia, que hoje é a maior demanda que nós temos na regulação. Então, vai ajudar, sobretudo, essa região também na capacidade operacional, onde a gente consegue fazer maior quantidade de procedimento cirúrgico e poder alocar o paciente”, reforçou Roberta.

A titular da Sesab acrescentou que, com a abertura de novos leitos, outras alas poderão ser qualificadas. “Na parte de clínica, a gente vai fazer a requalificação com contrato de manutenção, climatizando essas unidades, para dar a humanização que o governador tem pedido, e que todos possam ter essa estrutura que a gente está entregando aqui hoje”, finalizou a secretária da Saúde.

Sobre o HGG

O HGG atende integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com atendimento médico em urgência e emergência e internação hospitalar nas áreas de Clínica Médica, Cirúrgica, Obstétrica, Pediátrica, Centro de Parto Normal (CPN) e Traumato-Ortopédica, além de serviços de diagnóstico e atendimento ambulatorial. Do total de leitos, 30 são de enfermaria, 36 de clínica médica, 26 de clínica cirúrgica-ortopédica, 10 de clínica cirúrgica-geral, 20 de UTI adulto, 10 de UTI neonatal, 10 de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (Ucinco), cinco de Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (Ucinca), 41 de obstetrícia-clínica e cirúrgica, 12 de clínica pediátrica e cinco no Centro de Parto Normal.