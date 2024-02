Hospital no Sudoeste ganha recursos para atender 20 municípios | A TARDE

A secretária estadual de Saúde (Sesab), Roberta Santana, autorizou uma emenda parlamentar do deputado estadual Marquinho Viana (PV) que pede a ampliação dos serviços de ortopedia no Hospital Susy Zanfretta, em Barra da Estiva, no Sudoeste baiano.



Com a viabilização de diversos equipamentos para cirurgias ortopédicas e gerais, como bisturis e mesas cirúrgicas, o hospital deverá ampliar seu atendimento de nove para aproximadamente 20 municípios vizinhos. “Esse avanço foi garantido por meio de minha emenda parlamentar e do deputado federal Diego Coronel [PSD-BA], no valor aproximado de R$ 6 milhões”, disse Marquinho Viana.

Durante a audiência entre Roberta Santana e Marquinho Viana, também foi apresentado pelo deputado um projeto de implantação do serviço de hemodiálise em Barra da Estiva, que tem por objetivo evitar o deslocamento da população local para cidades mais distantes, como Vitória da Conquista e Brumado. O projeto foi encaminhado para análise do setor técnico.