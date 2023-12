Hotel Golden Park pode ser interditado pela Justiça após incêndio | A TARDE

Após um incêndio ocorrido no último fim de semana, o Hotel Golden Park corre risco de ser interditado ou tenha o funcionamento suspenso pela Justiça. O pedido foi feito pelo Ministério Público (MP-BA), na terça-feira, 5, através da promotora de Justiça Joseane Suzart.

De acordo com a promotora, a interdição deveria ser mantida pela Justiça até que o hotel execute um Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSIC). Enquanto isso, a Justiça determinaria a realocação dos hóspedes em outras unidades de mesmo padrão de qualidade, arcando com as despesas do traslado e da permanência dos consumidores.

O pedido levou em conta o incêndio ocorrido no último dia 3, que teve início em um dos quartos no primeiro andar da unidade. Foi considerado ainda o fato de o Golden Park ter firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MP, onde reconhece a necessidade de sanar irregularidades detectadas em inspeções do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e da Vigilância Sanitária do Município de Salvador.



Dentre os compromissos firmados no acordo celebrado em janeiro deste ano estava a apresentação do PSIC até fevereiro de 2024.

“Embora esteja no prazo para apresentar e iniciar a execução do projeto, o incêndio, ainda que sem vítimas, impossibilita o hotel de abrigar novas pessoas, bem como de ter nas suas instalações funcionários ou prestadores de serviços”, destacou Joseane Suzart.