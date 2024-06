IAT promove seminário “Educação e a máquina de fazer democracia" | A TARDE

O Instituto Anísio Teixeira (IAT) promove, nesta segunda, 3, e terça-feira, 4, o seminário “Educação e a máquina de fazer democracia", que integra as comemorações de 41 anos do instituto. Durante os dois dias de evento, a produção e difusão do conhecimento serão abordadas através de conferências, mesas-redondas, oficinas temáticas, cine-debate e mostra interativa.



A programação recebe também o lançamento do volume 12 da Revista Estudos IAT, cuja edição exibe artigos sobre "Estado, educação e democracia" e outras temáticas livres.

Ao longo de quatro décadas, a atuação do IAT tem sido crucial para o fortalecimento da democracia e do desenvolvimento sustentável em todo território baiano, promovendo pesquisas, experimentos e ações educativas, focados na construção de saberes e na melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.

O seminário conta, também, com a presença de figuras expressivas da área educacional da Bahia e de outros estados, como Andréa May, coordenadora Educativa do Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC); Adriana Marmori, reitora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Cassandra Pontes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Fábio Meireles, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal; e Rosy Mary dos Santos Isaías, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), entre outros, que abordam temas relevantes e atuais, a exemplo da "Formação de professores por uma educação plural e emancipatória", "O papel da educação na era das mídias", “Educação Arte Tech: conexões criativas para o aprendizado”, "Democratização no acesso à produção de conhecimento" e "Histórias de formação e experiências no/com o IAT".

