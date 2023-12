Ibametro fiscaliza qualidade dos produtos natalinos | A TARDE

O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (IBAMETRO) está comprometido em assegurar a segurança e a qualidade dos produtos consumidos durante as festas de fim de ano. Duas operações especiais foram realizadas, a Operação Natal voltada para pré-medidos, que foi concluída nesta terça-feira, 19, e a Operação Natal Seguro, focada em brinquedos, bicicletas de uso infantil, luminárias tipo mangueiras natalinas e luminárias tipo pisca-pisca natalinas.

Na Operação Natal, as equipes do IBAMETRO intensificaram as fiscalizações nos aspectos quantitativo e formal de produtos alimentícios consumidos nas festas de fim de ano, incluindo panetones, nozes, espumantes, aves, entre outros. Além disso, a conformidade na comercialização de produtos de decoração natalina também foi verificada.

Thales Dourado, Diretor-Geral do IBAMETRO, destacou a importância dessas operações. “O IBAMETRO trabalha para garantir que os consumidores baianos tenham acesso a produtos de qualidade e seguros durante as festividades. As operações de Natal são uma iniciativa fundamental para assegurar que os produtos estejam em conformidade com as normas estabelecidas, proporcionando segurança e tranquilidade aos consumidores.”

Mais de 240 produtos utilizados para a preparação das festividades foram fiscalizados, resultando em 30% de reprovação. As maiores autuações ocorreram na comercialização de aves e carnes natalinas, como peru, chester, tender e queijo Reino, tanto no aspecto quantitativo quanto no exame formal.

Gildásio Rocha, Diretor de Regulação de Mercado do IBAMETRO, oferece uma dica técnica voltada para o Natal. “Ao adquirir produtos para as festas, é fundamental verificar as informações de peso líquido e demais características indicadas na embalagem. Além disso, ao utilizar luminárias natalinas, atente-se às tomadas e instalações elétricas para garantir um ambiente seguro e alegre.”

As ações foram realizadas em Salvador, região metropolitana e interior do estado.

As empresas autuadas terão um prazo de 10 dias para recorrer, e qualquer consumidor que se sinta lesado pode entrar em contato com o IBAMETRO através do número 08000711888 para registrar denúncias, que serão apuradas tanto na capital quanto no interior do estado.

O IBAMETRO, órgão delegado do Inmetro na Bahia, é uma autarquia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia que tem como objetivo garantir a qualidade, segurança e conformidade dos produtos comercializados, visando o bem-estar e a tranquilidade dos consumidores baianos.