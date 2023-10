Ibametro realiza verificação de balanças nas rodovias baianas

O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) está realizando a revalidação das verificações das balanças usadas para fiscalizar veículos de transporte de carga. Segundo o orgão, essa ação visa promover, além das medições precisas, a segurança nas estradas, a preservação da vida e a conservação das vias, mantendo os veículos dentro dos limites de peso estabelecidos.

“Essas balanças rodoviárias são essenciais para manter a segurança nas rodovias federais da Bahia. Empresas com concessão do DNIT são responsáveis por operá-las, e o Ibametro desempenha um papel fundamental na garantia de que esses equipamentos funcionem de forma precisa e confiável”, destacou o diretor-geral do Ibametro, Thales Dourado.

A ação é realizada em cooperação com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na verificação dos equipamentos móveis que operam nas principais rodovias do estado, incluindo a BR-116 e a BR-101. Além disso, a operação será estendida até a BR-242, que liga o Oeste do estado aos portos para escoamento e exportação da produção, garantindo a abrangência dessa iniciativa.

O Ibametro tem como objetivo assegurar a confiabilidade metrológica dessas balanças, garantindo que a ação dos agentes rodoviários seja fidedigna na autuação de possíveis infratores. É importante destacar que qualquer autuação realizada será válida apenas se o equipamento utilizado estiver devidamente certificado e portar o selo de aprovação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), através do Ibametro, que é o órgão delegado para essa função.