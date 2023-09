IBGE publica no DOU aumento da população baiana após Censo 2022

Foi publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira,31, a relação das populações dos municípios do país, de acordo com o Censo 2022. Há atualizações dos seus limites territoriais e a incorporação de revisões realizadas após a finalização do período de apuração.

A relação das populações dos municípios contempla as atualizações territoriais oficializadas por legislação ou determinadas pela Justiça e comunicadas ao IBGE entre 1º de agosto de 2022 e 30 de abril de 2023. Houve alterações de território, com ou sem remanejamento de população em 197 municípios em todo o Brasil, sendo 10 na Bahia, 9 deles com remanejamento de população.

Além disso, os novos dados incorporam alterações nas populações municipais ocorridas entre a primeira apuração do Censo 2022 (dados coletados até 28/05/2023) e a segunda (dados da primeira apuração com revisões realizadas entre 29/05/2023 e 07/07/2023). Tais alterações podem ser resultado de um ou mais dos seguintes fatores:

1. Aprimoramentos da etapa de pré-crítica dos dados (tratamento de eventuais inconsistências nos bancos de dados, por exemplo, correção de duplicidades e recuperação de questionários indevidamente excluídos);

2. Tratamentos de invasão (quando um/a recenseador/a registrou unidades e eventualmente coletou questionários fora do perímetro de seu setor censitário);

3. Revisões de campo (problemas pontuais e residuais na coleta, identificados no fim do período de apuração, que não puderam ser tratados a tempo para a divulgação dos Primeiros Resultados sobre População e Domicílios, em 28 de junho de 2023).

Essas alterações impactaram os totais populacionais de 674 municípios no Brasil e de 81 municípios na Bahia. Assim, considerando todos os fatores possíveis de revisão, incluindo limites territoriais, 83 municípios baianos (19,9% dos 417) tiveram alterações entre a população divulgada em 28 de junho e esta publicada hoje (31/08), sendo 49 para mais e 34 para menos. Dos 83 municípios com alteração, apenas 8 (1,9% do total) apresentaram variações acima de 1,0% para mais (7) ou para menos (1) frente às populações divulgadas em 28 de junho de 2023, 5 deles em virtude de alterações nos limites territoriais.

A população total do Brasil divulgada nesta quinta-feira sofreu uma variação positiva de 0,008% frente aos resultados do Censo 2022 divulgados anteriormente. No caso da Bahia, houve uma variação positiva de 0,04%, e a população mais atual está em 14.141.626 pessoas, frente a 14.136.417 divulgada nos primeiros resultados do Censo 2022.