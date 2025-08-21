Ícone do jornalismo, Levi Vasconcelos vira cidadão feirense

Levi Vasconcelos recebeu título de cidadão feirense - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Feira de Santana, cidade situada a cerca de 110 km de Salvador, acaba de ganhar um dos maiores nomes da história do jornalismo como seu cidadão. Levi Vasconcelos, dono de um currículo invejável e inúmeros prêmios, se tornou feirense oficialmente nesta quinta-feira (21), em cerimônia realizada na Câmara Municipal.

Levi carrega uma trajetória de longa ligação com a Princesinha do Sertão. O destino quis que seu primeiro trabalho, no extinto Jornal da Bahia, fosse ao lado de um chefe feirense, José Leão.

Atualmente, o Grupo A TARDE tem o prazer de contar com Levi Vasconcelos, que informa milhares de baianos com sua coluna homônima. O jornalista também marca presença no A TARDE FM, com a sua voz inconfundível e a credibilidade de sempre.

Em entrevista ao A TARDE, antes da cerimônia, Levi, com seu bom humor habitual, contou como surgiu a homenagem, proposta pelo vereador José Carneiro.

“Eu tenho muitos amigos em Feira de Santana e eles rodaram pra cá, rodaram pra lá, me apresentaram a Zé Carneiro, num dia de roda de farra com um bocado de jornalistas. Aí, nessa roda de farra, eu acabei saindo com a promessa de que viraria cidadão feirense, e eu digo: ‘eu aceito’”, revelou Levi.

Apesar de o título só ter sido concedido agora, Levi sempre foi tratado como um feirense, algo que ele carrega com orgulho.

“Eu recebi um conselho de que boato a favor não se desmente. Se meus amigos ficam enchendo minha bola de que sou feirense, mesmo que não seja, deixa rolar. Agora, são pessoas das quais eu convivo, me dou muito bem, eles estão aqui prestando essa homenagem, via o vereador José Carneiro, e eu me sinto muito honrado”, afirmou o mestre da comunicação.

Reconhecer o profissional

O vereador José Carneiro, autor da proposta, destacou que a homenagem é mais que justa para quem sempre levou o nome de Feira de Santana com tanto carinho.

“O objetivo maior [da homenagem] é reconhecer a postura independente do jornalista Levi Vasconcelos, inclusive porque, para onde vai, sempre eleva o nome da cidade de Feira de Santana. Principalmente na política, isso nos deu a garantia e a segurança de que é uma homenagem justa, digna e merecedora”, afirmou o edil.

Elogiado por todos

O deputado federal Zé Neto (PT) também ressaltou a importância de Levi para a comunicação e celebrou sua oficialização como cidadão feirense.

“Em tempos de narrativas que às vezes engolem os fatos e subtraem a verdade, é valioso, moderno, esperançoso e alegrante ter um novo feirense na linha de frente do jornalismo sério, na comunicação da Bahia e do Brasil. Salve, Levi Vasconcelos”, disse o deputado.

O prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil), também fez questão de parabenizar o jornalista, destacando sua forma de escrever sobre política, enriquecida pela experiência como vereador em Valença.

“Levi já escreveu tantas coisas na vida, tantos fatos, tantos acontecimentos, tantos furos jornalísticos. Ele adora política, gosta de escrever sobre política, come política com farinha. Fiquei sabendo de uma coisa que eu não sabia ainda: Levi foi vereador, e eu não sabia. Vim saber disso na sessão. Isso talvez tenha facilitado essa maneira agradável de escrever jornalisticamente suas colunas políticas”, comentou o prefeito.

Quem é Levi Vasconcelos

Nascido em Valença, em 29 de abril de 1953, Levi Vasconcelos tem mais de 40 anos dedicados ao jornalismo.

Passou por jornais como o Jornal da Bahia e a Tribuna da Bahia e também foi responsável pela criação do portal Bahia.ba.

Além do jornalismo político, Levi foi vereador em Valença pelo MDB. No entanto, acabou desistindo da militância partidária ao perceber que, para muitos, o que importava eram apenas os votos, e não a contribuição efetiva ao povo.

Decidido a se afastar da política partidária, encontrou no jornalismo a forma de servir à sociedade, com matérias relevantes, sempre pautadas pela justiça e pela verdade.

Atualmente, Levi abrilhanta o A TARDE com a sua coluna, na qual aborda os mais variados temas ligados à política.