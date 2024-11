"Ideal seria Feira de Santana", diz reitor sobre novo campus da Ufba

Reitor Paulo Miguez - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

Apesar de ser a segunda maior cidade do estado, Feira de Santana não possui um campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Para o reitor Paulo Miguez, essa realidade deveria mudar.

"Caso tivesse recursos, o local ideal seria Feira de Santana", diz, antes de ponderar. "Não me cabe dizerisso porque há certamente estudos bem feitos sugerindo lugares. Por isso, qualquer fala minha neste sentido seria precipitada."

O reitor também fez questão de ressaltar que antes de abrir um campus, a Ufba deve finalizar todos os projetos de expansão nos atuais espaços.

"A posição da Ufba é muito clara, junto com outros reitores federais aqui na Bahia, nós já deixamos muito claro que enquanto não tivermos a oportunidade de finalizar os projetos de expansão das nossas universidades, não temos nenhuma disposição de avançar para uma universidade nova", diz.

Há cinco meses, o presidente Lula, ao lado do ministro da Casa Civil Rui Costa, anunciou um novo campus da Ufba em Jequié. Os recursos virão através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O campus de Jequié será o quinto da UFBA, que atualmente opera também nos bairros do Canela e de Ondina, em Salvador, além dos municípios de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Orçamento

Outro tópico abordado pelo reitor foi o orçamento da universidade, que vem sofrendo sucessivos cortes. Hoje, a posição de Paulo Miguez é de 'esperança' por um futuro melhor.

"Precisamos ter um orçamento compatível com o desafio de uma casa tão importante com a Universidade Federal da Bahia, com uma comunidade de 60 mil pessoas e com uma história que, já, já, em 2026 completará 80 anos", ressalta.