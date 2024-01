Idosa de 62 anos morre após ambulância bater de frente com carro | A TARDE

Uma idosa de 62 anos morreu e cinco pessoas ficaram feridas após uma ambulância bater de frente com um carro nesta terça-feira, 16, na BR-101, no trecho de Santo Antônio de Jesus, a cerca de 200 km de Salvador.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) trabalha com a hipótese de ultrapassagem, mas apenas o resultado das investigações vai indicar as causas do acidente.

Segundo apuração da TV Subaé, a idosa foi identificada como Marineuza Conceição de Souza Silva. Ela estava em ambulância do município de Cruz das Almas e acompanhava uma criança para uma revisão médica no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.

A idosa foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A criança que a vítima acompanhava teve ferimentos leves, já o motorista da ambulância teve lesões graves, mas ambos passam bem.

No carro envolvido no acidente seguiam três pessoas. O motorista e um dos ocupantes tiveram ferimentos graves, já o outro passageiro, apresentou lesões leves. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

A Prefeitura de Cruz das Almas emitiu uma nota de pesar e lamentou o ocorrido. Disse que não houve nenhuma imprudência por parte do motorista da ambulância e que o veículo estava em perfeitas condições.